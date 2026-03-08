Netflix Aktie

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

08.03.2026 08:02:00

Paramount Beat Netflix in the Battle for Warner Bros. Here's Who Really Won

After months of uncertainty, Netflix (NASDAQ: NFLX) investors got the news they've been waiting for. Late last week, the company walked away from a potential bidding war with Paramount Skydance (NASDAQ: PSKY). The two media companies were locked in a fierce battle to acquire Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD). While Netflix only wanted the streaming and studio assets, Paramount wanted the company lock, stock, and barrel -- including its legacy television and cable assets.Netflix walked away from the deal, refusing to increase its bid for Warner Bros. Since then, headlines have trumpeted how Paramount "won" the deal. I wouldn't be so quick to call it a win.Image source: Netflix.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool

Netflix Inc. 85,28 -0,12%

