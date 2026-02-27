Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
27.02.2026 06:38:56
Paramount bekommt den Zuschlag: Netflix zieht sich aus Bieterkampf um Warner zurück
Eigentlich ist die Übernahme des Studio- und Streaming-Geschäfts von Warner Brothers durch Netflix bereits beschlossene Sache, doch dann legt Konkurrent Paramount ein besseres Angebot vor. Dass Netflix sich jetzt zurückzieht, hat in den USA auch politische Implikationen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
