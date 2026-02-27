Bros Aktie
ISIN: US1148011034
|
27.02.2026 01:08:01
Paramount clinches Warner Bros deal after Netflix walks away
Streaming company’s decision ends months-long battle to buy parent of CNN, HBO and franchises like Harry PotterWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!