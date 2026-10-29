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29.10.2026 06:31:29
Paramount Communications: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Paramount Communications hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 0,74 INR. Im letzten Jahr hatte Paramount Communications einen Gewinn von 0,430 INR je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,60 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Paramount Communications einen Umsatz von 4,28 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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