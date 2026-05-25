Paramount Communications: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Paramount Communications hat am 22.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,620 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Paramount Communications im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,73 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 5,07 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Paramount Communications hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,96 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,85 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 19,13 Milliarden INR gegenüber 15,69 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at