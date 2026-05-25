25.05.2026 06:31:29

Paramount Communications: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Paramount Communications hat am 22.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,620 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Paramount Communications im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,73 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 5,07 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Paramount Communications hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,96 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,85 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 19,13 Milliarden INR gegenüber 15,69 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:40 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21
24.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 21: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
23.05.26 KW 21: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Frieden steigt: Asiatische Börsen legen zu - Nikkei 225 erstmals über 65.000 Punkten
An den Börsen in Asien geht es zum Wochenstart aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen