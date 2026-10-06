Discovery Holdings LtdShs Aktie
WKN: 338558 / ISIN: ZAE000022331
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06.10.2026 19:16:01
Paramount Completes Acquisition of Warner Bros. Discovery. Here’s What Comes Next for Skydance (SKYD).
Many investors initially thought the Paramount-Warner Bros. Discovery merger would struggle to get over the finish line due to antitrust concerns. But a little more than seven months after announcing the tie-up, Paramount, led by CEO and chairman David Ellison, has closed the roughly $111 billion acquisition.
The combined entity will be called Skydance Corporation (NYSE: SKYD).
The new company will be a media juggernaut, owning some of the strongest brands in streaming and television, including CBS, CNN, and HBO, as well as film studios such as Paramount Pictures and Miramax.
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