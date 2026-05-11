|
11.05.2026 06:31:29
Paramount Cosmetics (I) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Paramount Cosmetics (I) hat sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,40 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Paramount Cosmetics (I) -0,150 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 27,9 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 53,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,8 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,110 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Paramount Cosmetics (I) ein EPS von 0,060 INR je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 213,95 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Paramount Cosmetics (I) 203,80 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.