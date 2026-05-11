Paramount Cosmetics (I) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Paramount Cosmetics (I) hat sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,40 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Paramount Cosmetics (I) -0,150 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 27,9 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 53,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,8 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,110 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Paramount Cosmetics (I) ein EPS von 0,060 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 213,95 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Paramount Cosmetics (I) 203,80 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at