Paramount Cosmetics (I) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Paramount Cosmetics (I) hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,99 INR gegenüber -0,500 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 28,12 Prozent auf 33,6 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 46,8 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at