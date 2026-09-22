Paramount Could Acquire Warner Bros. Discovery Sooner Than Expected. Here’s What That Means for Netflix Investors.

Netflix (NASDAQ:NFLX) once again finds itself on the outside of Hollywood looking in. The Silicon Valley disruptor looked set to take over one of Tinseltown's most prized properties, Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD), but a last-minute bidding war made Paramount Skydance (NASDAQ:PSKY) the winner after Netflix bowed out.

Now, after several state attorneys general sued to block the merger, a settlement is set to pave the way for the deal to be closed sooner than expected, possibly within the next couple of weeks.

Image source: Netflix.

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