Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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22.09.2026 03:23:20
Paramount Could Acquire Warner Bros. Discovery Sooner Than Expected. Here’s What That Means for Netflix Investors.
Netflix (NASDAQ:NFLX) once again finds itself on the outside of Hollywood looking in. The Silicon Valley disruptor looked set to take over one of Tinseltown's most prized properties, Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD), but a last-minute bidding war made Paramount Skydance (NASDAQ:PSKY) the winner after Netflix bowed out.
Now, after several state attorneys general sued to block the merger, a settlement is set to pave the way for the deal to be closed sooner than expected, possibly within the next couple of weeks.
Image source: Netflix.
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