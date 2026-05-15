Paramount Gold Nevada hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Paramount Gold Nevada präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at