Paramount Gold Nevada legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Paramount Gold Nevada äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,05 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at