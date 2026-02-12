Paramount Gold Nevada: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Paramount Gold Nevada hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Paramount Gold Nevada hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 USD je Aktie gewesen.

