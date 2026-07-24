Bros Aktie

Bros für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US1148011034

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24.07.2026 23:11:00

Paramount legt Übernahme von Warner Bros. vorübergehend auf Eis

Rückschlag für den Hollywoodkonzern Paramount: Die Übernahme des Konkurrenten Warner muss bis zu einem Gerichtsurteil warten – oder bis ins kommende Jahr. Das könnte für Paramount teuer werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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