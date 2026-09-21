Paramount Moves Closer to Clearing a Major Antitrust Hurdle. Here’s How That Impacts Its Warner Bros. Discovery Acquisition.

Paramount Skydance (NASDAQ:PSKY) is reportedly one step closer to overcoming a major antitrust lawsuit that could pave the way for it to close a proposed $110 billion acquisition of Warner Bros. Discovery.

After a bidding war with Netflix, Paramount Skydance announced on Feb. 27 that it would acquire Warner Bros. Discovery for an enterprise value of $110 billion, including roughly $29 billion in debt.

The deal would bring together streaming services like HBO Max and Paramount+, as well as television networks and channels like CBS and CNN.

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