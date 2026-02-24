Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
|
24.02.2026 23:48:00
Paramount pushes ahead in Warner Bros. takeover fight with increased bid of $31 per share
The dramatic deal to acquire Warner Bros. Discovery looks like it may have a cliff-hanger ending after all.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
