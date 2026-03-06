06.03.2026 06:31:28

Paramount Resources Lt A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Paramount Resources Lt A veröffentlichte am 03.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Paramount Resources Lt A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,600 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 48,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 259,9 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 509,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 8,96 CAD beziffert, während im Vorjahr 2,30 CAD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 965,70 Millionen CAD – eine Minderung um 47,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,85 Milliarden CAD eingefahren.

