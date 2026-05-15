Paramount Resources stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Paramount Resources hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,27 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6,20 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,10 Prozent auf 204,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 243,7 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at