Bros Aktie
ISIN: US1148011034
|
09.12.2025 12:43:19
Paramount seeking to outbid Netflix in Warner Bros. deal
Paramount has criticized Netflix's offer and said its own counterbid is worth up to $18 billion more in cash. The earlier Netflix offer had also been criticized by US President Trump.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.mehr Nachrichten
|
07:00
|Watching Netflix makes stocks go down: study (Financial Times)
|
08.12.25
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
08.12.25
|ROUNDUP 3: Paramount will Netflix bei Warner Bros. schlagen (dpa-AFX)
|
08.12.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
08.12.25
|Paramount gatecrashes Warner Bros-Netflix deal (Financial Times)
|
08.12.25
|Paramount’s WBD bid relegates Netflix to a supporting role (Financial Times)
|
08.12.25
|The Netflix age has been great for consumers but terrible for artists (Financial Times)
|
08.12.25
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 im Minus (finanzen.at)