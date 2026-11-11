Paramount Skydance informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Paramount Skydance lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,230 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,03 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Paramount Skydance einen Umsatz von 6,70 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at