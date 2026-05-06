Paramount Skydance: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Paramount Skydance hat am 04.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 USD, nach 0,220 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Paramount Skydance im vergangenen Quartal 7,35 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Paramount Skydance 7,19 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at