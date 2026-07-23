Warner Bros. Discovery Aktie
WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041
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23.07.2026 13:48:01
Paramount Skydance Wins EU Approval for Warner Bros. Discovery Deal After Offering This Key Concession— but US Hurdles Loom
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