Paramount Skydance Aktie
WKN DE: A412AL / ISIN: US69932A2042
|
27.02.2026 01:26:18
Paramount Skydance wins Warner Bros; Netflix walks away and its shares jump
Still, the bid is likely to face antitrust scrutiny in Washington, foreign countries and US states, including CaliforniaWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Paramount Skydance
|
24.02.26
|Ausblick: Paramount Skydance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Paramount Skydance stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
09.11.25