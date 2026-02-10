Bros Aktie
ISIN: US1148011034
|
10.02.2026 17:20:00
Paramount still won’t raise price for Warner Bros. bid but offers billions in ‘enhancements’
Paramount says it will pay more if its bid is accepted but doesn’t close by year’s end and will also cover Netflix’s break-up fee.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bid Corporation Limited
Analysen zu Bid Corporation Limited
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bid Corporation Limited
|21,60
|-0,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende schwächer zeigen. Der deutsche Leitindex wird ohne grosse Ausschläge erwartet. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste.