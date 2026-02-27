Discovery Holdings LtdShs Aktie

Discovery Holdings LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 338558 / ISIN: ZAE000022331

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.02.2026 00:03:20

Paramount to acquire Warner Bros. Discovery in decision which could alter US media and entertainment landscape

Paramount is set to buy Warner Bros. Discovery, the parent company of Warner Bros. movie studio, HBO and CNN.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Entertainment Holdings Inc Registered Shs

mehr Nachrichten