111 Incorporation Aktie
WKN DE: A40ZAX / ISIN: US68247Q2012
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21.09.2026 19:43:00
Paramount und Warner Bros.: Einigung im Streit um 111-Milliarden-Fusion
Erst hatten zwölf US-Bundesstaaten gegen die Übernahme von Warner Brothers geklagt. Der Deal wurde pausiert. Nun einigen sich die Parteien doch – auf ein Geschäft in Höhe von rund 111 Milliarden US-Dollar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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