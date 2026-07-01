Bros Aktie
ISIN: US1148011034
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01.07.2026 15:11:42
Paramount und Warner Bros: Legt Großbritannien sein Veto gegen den 110-Milliarden-Dollar-Deal ein?
Könnte einer der größten Mediendeals der Geschichte noch platzen? In Großbritannien regt sich Widerstand gegen die Pläne von Paramount und Warner Bros. Aus der Regierung ist von Wettbewerbsbeeinträchtigungen zu hören. Andere Staaten sehen hingegen keine Probleme.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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