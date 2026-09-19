Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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19.09.2026 04:33:53
Paramount Weighs Some Concessions in Bid to Finalize Warner Bros. Merger
Seeking to settle a lawsuit with 12 states, Paramount has discussed measures to protect the editorial independence of CNN and the divestiture of Comedy Central.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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