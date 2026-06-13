Warner Bros. Discovery Aktie
WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041
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13.06.2026 04:22:25
Paramount Wins Key DOJ Approval For $110 Billion Warner Bros. Discovery Deal As Regulators Signal No Major Antitrust Concerns
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