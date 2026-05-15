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15.05.2026 06:31:29
Paras Defence and Space Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Paras Defence and Space Technologies hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 4,27 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,44 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 1,71 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,08 Milliarden INR umgesetzt.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 10,93 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Paras Defence and Space Technologies ein Gewinn pro Aktie von 8,01 INR in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 4,77 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Paras Defence and Space Technologies 3,65 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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