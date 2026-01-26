Paras Defence and Space Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Paras Defence and Space Technologies lud am 23.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,26 INR gegenüber 1,87 INR im Vorjahresquartal.

Paras Defence and Space Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,06 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 857,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

