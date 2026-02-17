Paras Petrofils präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Paras Petrofils hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Paras Petrofils hat ein EPS von 0,01 INR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 INR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Redaktion finanzen.at