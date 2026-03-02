Paratus Energy Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Paratus Energy Services hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 1,21 NOK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Paratus Energy Services noch ein Gewinn pro Aktie von 0,110 NOK in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 334,1 Millionen NOK – eine Minderung von 35,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 514,0 Millionen NOK eingefahren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,78 NOK für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,04 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1,59 Milliarden NOK in den Büchern – ein Minus von 30,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Paratus Energy Services 2,30 Milliarden NOK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at