Paratus Energy Services legte Quartalsergebnis vor

Paratus Energy Services präsentierte in der am 25.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 NOK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Paratus Energy Services ein EPS von -0,930 NOK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 95,79 Prozent auf 25,0 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 594,1 Millionen NOK gelegen.

Redaktion finanzen.at