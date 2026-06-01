Paratus Energy Services vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Paratus Energy Services ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Paratus Energy Services die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,88 NOK, nach 0,220 NOK im Vorjahresvergleich.

Redaktion finanzen.at