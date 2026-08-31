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31.08.2026 06:31:29
Paratus Energy Services veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Paratus Energy Services veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,19 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,310 NOK je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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