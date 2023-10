Parcel and Post Fair in Amsterdam: STIWA präsentiert smarte Schlosslösung SMALOX basierend auf der batterielosen NFC-Schlosstechnologie von Infineon

München und Attnang-Puchheim, Österreich – 20. Oktober 2022 – Die STIWA Group, ein führendes Unternehmen in der Automatisierungs- und Fertigungstechnologie, präsentiert auf der Parcel and Post Fair in Amsterdam, Niederlande, ihre Smart Lock-Lösung SMALOX. Das intelligente Schloss wurde entwickelt, um die vielfältigen Bedürfnisse und Herausforderungen des sich schnell entwickelnden Paket- und Postdienstleistungsmarktes zu erfüllen. Die vielseitige und innovative Lösung eignet sich für verschiedene Anwendungen, darunter Homeboxen, Click-and-Collect-Boxen und Schlüsselboxen. SMALOX nutzt eine von der Infineon Technologies AG entwickelte Near Field Communication (NFC)-Technologie. Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG Zum vollständigen Artikel