Pardee Resource verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pardee Resource präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 2,30 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pardee Resource noch ein Gewinn pro Aktie von 15,07 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 23,09 Prozent auf 6,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,7 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at