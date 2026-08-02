Save Aktie
WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
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02.08.2026 06:53:43
Parents save on school uniforms at city swap shop
Parents take home school uniform for free at a pop-up that organisers hope can become a regular event.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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