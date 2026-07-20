Pareto Bank ASA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pareto Bank ASA hat am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 NOK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,44 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 525,4 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 623,4 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at