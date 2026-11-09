Parex Resources: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Parex Resources lud am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,09 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Parex Resources 0,720 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 768,7 Millionen CAD gegenüber 303,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at