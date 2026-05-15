Parex Resources gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Parex Resources hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Parex Resources noch ein Gewinn pro Aktie von 0,820 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 229,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 236,5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at