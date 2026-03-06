Parex Resources informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Parex Resources ließ sich am 04.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Parex Resources die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,690 USD je Aktie erzielt worden.

Parex Resources hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 222,3 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 237,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,62 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 881,64 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,09 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

