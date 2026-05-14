Parex Resources präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Parex Resources gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,07 CAD, nach 1,18 CAD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 331,7 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 324,2 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at