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09.11.2026 06:31:29
Parex Resources präsentierte Quartalsergebnisse
Parex Resources hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 0,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Parex Resources 0,520 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat Parex Resources 547,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 149,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 219,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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