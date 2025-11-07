Parex Resources: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Parex Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Parex Resources 219,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 258,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at