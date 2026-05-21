Air Holdings Aktie
ISIN: JE00BT8Q3M55
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21.05.2026 15:34:30
Paris appeals court finds Airbus, Air France guilty of corporate manslaughter over 2009 crash
[PARIS] A Paris appeals court on Thursday found Airbus and Air France guilty of corporate manslaughter over the 2009 Rio-Paris plane crash that killed...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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