Paris Miki gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Paris Miki hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,30 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,37 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 12,61 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at