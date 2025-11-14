Paris Miki präsentierte Quartalsergebnisse

Paris Miki hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 12,73 JPY, nach 2,34 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,68 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,39 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at