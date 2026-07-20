Park Electrochemical Aktie

Park Electrochemical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PN0J / ISIN: US70014A1043

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.07.2026 22:19:36

Park Aerospace Corp. Announces Climb In Q1 Profit

(RTTNews) - Park Aerospace Corp. (PKE) reported a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line totaled $3.533 million, or $0.17 per share. This compares with $2.080 million, or $0.10 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 18.9% to $18.312 million from $15.400 million last year.

Park Aerospace Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $3.533 Mln. vs. $2.080 Mln. last year. -EPS: $0.17 vs. $0.10 last year. -Revenue: $18.312 Mln vs. $15.400 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Park Electrochemical Corp Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Park Electrochemical Corp Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Park Electrochemical Corp Registered Shs 28,20 3,68% Park Electrochemical Corp Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX letztlich wenig bewegt -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen zum Handelsende im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt am Montag leicht zulegte, war beim deutschen Leitindex kaum Bewegung zu sehen. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.