Park Electrochemical Aktie
WKN DE: A2PN0J / ISIN: US70014A1043
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28.05.2026 22:38:38
Park Aerospace Corp. Profit Rises In Q4
(RTTNews) - Park Aerospace Corp. (PKE) revealed earnings for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $3.83 million, or $0.19 per share. This compares with $1.24 million, or $0.06 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 42.8% to $24.18 million from $16.93 million last year.
Park Aerospace Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.83 Mln. vs. $1.24 Mln. last year. -EPS: $0.19 vs. $0.06 last year. -Revenue: $24.18 Mln vs. $16.93 Mln last year.
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Nachrichten zu Park Electrochemical Corp Registered Shs
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27.05.26
|Ausblick: Park Electrochemical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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